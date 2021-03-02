Представители праворадикальной партии «Национальный корпус» пикетировали два предприятия во Львовской области, которые, по их словам, принадлежат депутату от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тарасу Козаку и связаны с одним из лидеров этой партии Виктором Медведчуком. Об этом 2 марта сообщает «Общественное»

Отмечается, что радикалы пикетируют предприятие «Керамбуд» и гостинично-ресторанный комплекс «Навария Нова».

«Там участники "Нацкорпуса" обклеили стены информационными наклейками, написали граффити, разлили красную краску на входе к объекту, а также зажгли пиротехнику и бросили ее на территорию завода и гостиницы», — говорится в сообщении.

Кроме того, к гостиничному комплексу свезли мусорные баки.

Неонацисты устроили погром в горсовете Харькова из-за Жукова — видео © Украина.ру Николая Зинкевича, около десятка предприятий связывают с Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком. Ранее акция протеста состоялась под стенами предприятий «БЕТОНБУД», «Будимекс проект», «Капитал плаза» и «Трансмонолитавто», которые, по словам начальника штаба Львовской областной организации «Haцкopпycа» Богдана Бордуна, принадлежат семье Козака.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Медведчука, депутата Украины Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту. Позднее состоялось еще одно заседание СНБО, на котором были наложены санкции на активы Медведчука и его жены Оксаны Марченко.