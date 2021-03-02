Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня вакцинировался от коронавируса, подчеркнул важность прививки даже после перенесенного заболевания COVID-19. Об этом сообщается на сайте президента 2 марта

Ранее Зеленский привился от коронавируса во время визита в зону ООС в Донбассе. Причем он уже переболел COVID-19 в ноябре 2020 года.

Он отметил, что перенесенный коронавирус не гарантирует от повторного заражения. Полуголый Зеленский вакцинировался от COVID-19 — фото © president.gov.ua

«Прививка важна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий», — заявил Зеленский.

Также украинский президент заявил, что вакцина Covishield, которую получила Украина, «одна из лучших в мире».

Зеленский добавил, что COVID-19 не получится побороть только с помощью средств защиты, а вакцина — это «реальный путь возвращения к нормальной жизни».