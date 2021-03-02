В декабре 2020 импорт пшеницы составил 4391 тонну, в ноябре — 4330 тонн, в октябре — 1112 тонн, в сентябре — 883 тонны.
Напомним: Украина является одним из мировых лидеров по производству пшеницы.
Нынешний президент США Джо Байден в бытность свою вице-президентом пророчил Украине судьбу «аграрной сверхдержавы», однако сейчас Киев вынужден закупать зерновые за границей.
В последние годы экспорт зерна стал главным источником валютных поступлений на Украину из-за падения доходов металлургической промышленности.