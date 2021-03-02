Начиная с сентября 2020 года Украина резко активизировала закупки пшеницы у иностранных поставщиков для ее переработки для внутренних потребностей, к январю 2021 года импорт пшеницы составил 3737 тонн на 726 тыс. USD против 20 тонн на 19 тыс. USD в январе 2020 года, сообщает портал «Агро Перспектива» 2 марта

В декабре 2020 импорт пшеницы составил 4391 тонну, в ноябре — 4330 тонн, в октябре — 1112 тонн, в сентябре — 883 тонны.

Слишком вкусно, чтобы есть: европейцы не хотят покупать украинские масло и пшеницу © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Нынешний президент США Джо Байден в бытность свою вице-президентом пророчил Украине судьбу «аграрной сверхдержавы», однако сейчас Киев вынужден закупать зерновые за границей.

В последние годы экспорт зерна стал главным источником валютных поступлений на Украину из-за падения доходов металлургической промышленности.