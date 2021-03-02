По ее словам, Первая городская клиническая больница заполнена на 114%, а Центральная городская клиническая больница — на 92%.
При этом в ЦГКБ находятся 331 пациент, из них 55 — в перинатальном центре, однако есть еще 40 резервных коек.
В то же время в Первой больнице на койки, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией, положили больных с коронавирусом.
«И в Первой городской клинической больнице, и в Центральной городской клинической (ЦГКБ. — Ред.) люди лежат в коридорах. Мы взяли все койки: старые и списанные, принимая во внимание ситуацию», — сказала Бойко.
Она добавила, что за последние сутки в Центральную городскую клиническую больницу поступили 49 пациентов с COVID-19, из них двое — в критическом состоянии, а в Первую городскую госпитализировано 11 коронавирусных больных. В детскую клиническую больницу города с COVID-19 поступило 7 детей. Во всех больницах реанимации заполнены.
По данным Минздрава, по состоянию на 2 марта в Ивано-Франковской области лабораторно выявлено 649 случаев COVID-19.
Ранее в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю был введен карантин из-за роста заболеваемости. Главный санврач Украины Виктор Ляшко объяснил это наплывом туристов на Прикарпатье.