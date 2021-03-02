Больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Ивано-Франковске переполнены, больных размещают в коридоре. Об этом на оперативном совещании сообщила руководитель управления здравоохранения горсовета Ивано-Франковска Мария Бойко. Совещание транслировалось 2 марта в Facebook

По ее словам, Первая городская клиническая больница заполнена на 114%, а Центральная городская клиническая больница — на 92%.

При этом в ЦГКБ находятся 331 пациент, из них 55 — в перинатальном центре, однако есть еще 40 резервных коек. Карантин и блокпосты: Прикарпатье вошло в «красную зону» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В то же время в Первой больнице на койки, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией, положили больных с коронавирусом.

«И в Первой городской клинической больнице, и в Центральной городской клинической (ЦГКБ. — Ред.) люди лежат в коридорах. Мы взяли все койки: старые и списанные, принимая во внимание ситуацию», — сказала Бойко.

Она добавила, что за последние сутки в Центральную городскую клиническую больницу поступили 49 пациентов с COVID-19, из них двое — в критическом состоянии, а в Первую городскую госпитализировано 11 коронавирусных больных. В детскую клиническую больницу города с COVID-19 поступило 7 детей. Во всех больницах реанимации заполнены.

По данным Минздрава, по состоянию на 2 марта в Ивано-Франковской области лабораторно выявлено 649 случаев COVID-19.

Ранее в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю был введен карантин из-за роста заболеваемости. Главный санврач Украины Виктор Ляшко объяснил это наплывом туристов на Прикарпатье.