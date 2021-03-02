Весной ожидается значительное подорожание овощей и фруктов на Украине, а инфляция с марта по май составит 7-8%, говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»

Также подсчитано, что продукты для борща на Украине будут дорожать, опережая средний показатель инфляции: по 10-15% в месяц.

«Надо ожидать рост цен ежемесячно как минимум еще на 2-3%, а по борщевой группе — 10-15% будет однозначно до мая месяца и до тех пор, пока начнет поступать на рынок продукция с открытого грунта», — рассказал экономист Олег Пендзин.

Чей борщ? Как украинцы хотели через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо © CC0, Pixabay

Стандартный набор ингредиентов для классического борща на 5-6 порций, по данным экспертов, — это полкило капусты белокочанной, которая будет стоить 2,65 грн, двести граммов свеклы (1,55 грн), триста граммов картофеля (4,26 грн), двести граммов моркови (1,43 грн), сто пятьдесят граммов лука репчатого (0,84 грн), триста граммов помидоров (13,05 грн), четыреста граммов свинины (40,88 грн) и 30 граммов подсолнечного масла (1,66 грн).

Для полноценного обеда к борщу нужны 150 граммов сметаны 15% жирности (11,43 грн) и четыреста граммов ржаного хлеба (10,98 грн), что увеличивает стоимость борщевого набора до 88,73 грн (234,60 руб.).

Кроме того, на Украине за последнее время значительно выросли в цене яйца и подсолнечное масло.

Перед Пасхой и майскими праздниками ожидается дополнительное удорожание продуктов.