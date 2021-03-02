Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не имеет отношения к планам по организации беспорядков и захвата зданий. Об этом заявили в ее пресс-службе, передает 2 марта РИА Новости

Люди из окружения Тихановской планировали захват зданий в Гомеле © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В пресс-службе также обратили внимание на представленную Следственным комитетом Белоруссии видеозапись, запечатлевшую состоявшуюся 5 августа встречу. Сторонники Тихановской акцентировали внимание на том, что она «покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение».

Они добавили, что характер протестов в республике наглядно демонстрирует тот факт, что Тихановская и ее команда признают исключительно мирные методы.

Ранее СК Белоруссии обвинил четырех доверенных лиц Тихановской в вынашивании планов по захвату Гомеля. По данным ведомства, для осуществления замысла соратники лидера оппозиции искали желающих среди военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и МЧС. Утверждается, что планы о захвате административных зданий Гомеля обсуждались на встрече 5 августа 2020 года, на которой присутствовала Тихановская. Подтверждая эти данные, ведомство опубликовало видео со встречи.