Депутаты Рады начали собирать подписи для проведения внеочередной сессии, на которой хотят рассмотреть законопроект об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ. Об этом 2 марта сообщил глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин в Facebook

«Народные депутаты начали сбор подписей на проведение внеочередной сессии для освобождения Сытника. Процесс координирует народный депутат Артем Дмитрук», — написал он. 15 февраля Кабмин вне очереди рассмотрел законопроект об увольнении Сытника. Правительство разработало проект закона, предоставляющего Национальному антикоррупционному бюро статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора. Назван главный кандидат на пост директора НАБУ © Facebook, НАБУ | Facebook, НАБУ | Перейти в фотобанк Артема Сытника с должности директора НАБУ. Ранее сообщалось, что Конституционный суд 28 августа обнародовал решение, которым признал неконституционным указ о назначении Сытника. НАБУ назвал это решение политически мотивированным. 16 сентября Большая палата Конституционного суда по конституционному представлению 50 депутатов признала неконституционными отдельные положения закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины». Также украинские СМИ сообщили, что новым руководителем Национального антикоррупционного бюро может стать бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, поскольку в США дали на это добро.