Он разместил в посте коллаж, где изображен вместе с Джиганом.
«Хотели бы увидеть этот бой?» — спросил подписчиков Емельяненко.
Комментаторы скептически отнеслись к такой идее.
«Джиган уснет на первой минуте», «Ты стал неинтересен публике и поэтому начал драться с певцами, штангистами, шахматистами». «С Басковым тогда уж», «Перерастает в цирк. Какой Джиган, еще с Джигурдой замутите бой», — написали они под постом.
Александр Емельяненко — скандальный российский боец ММА, брат еще одного известного бойца Федора Емельяненко.
Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) — рэпер, который занимается боксом и кикбоксингом.