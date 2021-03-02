Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассматривает идею проведения поединка с рэпером Джиганом. Об этом он написал 2 марта в своем Instagram

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«Хотели бы увидеть этот бой?» — спросил подписчиков Емельяненко.

Комментаторы скептически отнеслись к такой идее.

«Джиган уснет на первой минуте», «Ты стал неинтересен публике и поэтому начал драться с певцами, штангистами, шахматистами». «С Басковым тогда уж», «Перерастает в цирк. Какой Джиган, еще с Джигурдой замутите бой», — написали они под постом.

Александр Емельяненко — скандальный российский боец ММА, брат еще одного известного бойца Федора Емельяненко.

Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) — рэпер, который занимается боксом и кикбоксингом.