«Сделана вакцинация против COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым в Украину и принят миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал Зеленский.
Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021
Накануне Министерство здравоохранения внесло изменения в национальный план вакцинации, чтобы президент страны и другие чиновники могли вне очереди пройти вакцинацию. Первым из чиновников публично привился от коронавируса министр здравоохранения Максим Степанов.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. По состоянию на 2 марта на Украине зарегистрировано 1 357 470 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 26 212 летальных. Массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. Пока на Украину поступило 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.