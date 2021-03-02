Президент Украины Владимир Зеленский получил вакцину от коронавируса вне очереди после изменения плана вакцинации. Об этом 2 марта глава государства написал в Twitter

«Сделана вакцинация против COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым в Украину и принят миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал Зеленский.

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021

Зеленский отправился в Донбасс за прививкой © president.gov.ua Максим Степанов.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. По состоянию на 2 марта на Украине зарегистрировано 1 357 470 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 26 212 летальных. Массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. Пока на Украину поступило 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.