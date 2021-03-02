Экс-ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКИ) Михаил Поплавский представил новый клип на песню «Далі буде», в котором он предстает в неожиданном образе. Видеоролик с презентации и сам клип «поющий ректор» разместил в Instagram 1 марта

В клипе Поплавский в косухе и байкерских перчатках мчится по ночному Киеву вместе с девушкой в кожаном мини-платье. Затем он поет в кожаном плаще, а вокруг танцует группа девушек. «Поющий ректор» презентовал первый на Украине клип в формате 3D VR © Михаил Поплавский/Инстаграм

Режиссером клипа стал студент пятого курса КНУКИ Михаил Харченко. Видео снято с использованием технологий 3D и виртуальной реальности.

«Мы снимали клип в совершенно новом для Украины формате, используя трендовые мировые технологии. Было сложно, ответственно, но очень интересно. Ведь мы первыми в Украине использовали эти технологии. Михаил Поплавский на площадке, как всегда, задавал тон, а мы старались передать в видео его характер, эмоции, страсть и любовь к жизни, к своему делу», — сказал Харченко.

Локации, которые появляются в видео, созданы именно с помощью современных технологий. В частности, девушки танцуют в виртуальном метро.

На презентации присутствовали звезды украинской эстрады, блогеры и продюсеры, в том числе Алина Гросу, Анна Тринчер, Владимир Бебешко и другие.