Новым руководителем Национального антикоррупционного бюро может стать бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, поскольку в США дали на это добро. Об этом 2 марта говорится в статье издания Delo.ua

По информации издания, постоянные конфликты вокруг НАБУ «вряд ли устраивают даже защитников Сытника в лице США».

«Как утверждают наши источники, вопрос Сытника в ближайшее время может быть сдвинут с мертвой точки. В Вашингтоне видят, что ситуация с Сытником зашла в тупик, и согласны пойти на уступки и дать добро на отставку директора НАБУ, если на его место будет назначен человек, устраивающий и их», — говорится в статье.

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Пока в Офисе президента не очень рады такой кандидатуре, но другой приемлемой кандидатуры у них нет, пишет Delo.ua.

В отличие от Сытника Рябошапка «не имеет серьезных пробоин в репутации, не замечен в коррупционных правонарушениях, при этом равноудален от групп влияния в украинской власти, что поможет ему держать баланс, не доводя ситуацию до конфликта со всеми, но и не превратив антикоррупционную деятельность в фикцию».

В декабре 2019 года суд признал директора НАБУ виновным в коррупционном правонарушении. Согласно материалам дела, Сытник несколько раз отдыхал в элитных охотничьих угодьях в Ровенской области за счет бизнесмена Николая Надейко.

По данным следствия, это является получением неправомерной выгоды, за что директор НАБУ был оштрафован на 3,4 тыс. грн (около 7,7 тыс. рублей) и внесен в реестр коррупционеров.