По информации издания, постоянные конфликты вокруг НАБУ «вряд ли устраивают даже защитников Сытника в лице США».
«Как утверждают наши источники, вопрос Сытника в ближайшее время может быть сдвинут с мертвой точки. В Вашингтоне видят, что ситуация с Сытником зашла в тупик, и согласны пойти на уступки и дать добро на отставку директора НАБУ, если на его место будет назначен человек, устраивающий и их», — говорится в статье.
Также отмечается, что таким человеком, по информации издания, стал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Пока в Офисе президента не очень рады такой кандидатуре, но другой приемлемой кандидатуры у них нет, пишет Delo.ua.
В отличие от Сытника Рябошапка «не имеет серьезных пробоин в репутации, не замечен в коррупционных правонарушениях, при этом равноудален от групп влияния в украинской власти, что поможет ему держать баланс, не доводя ситуацию до конфликта со всеми, но и не превратив антикоррупционную деятельность в фикцию».
В декабре 2019 года суд признал директора НАБУ виновным в коррупционном правонарушении. Согласно материалам дела, Сытник несколько раз отдыхал в элитных охотничьих угодьях в Ровенской области за счет бизнесмена Николая Надейко.
По данным следствия, это является получением неправомерной выгоды, за что директор НАБУ был оштрафован на 3,4 тыс. грн (около 7,7 тыс. рублей) и внесен в реестр коррупционеров.