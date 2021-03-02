Верховная Рада 2 марта рассмотрит в первом чтении законопроект №4020, позволяющий продать в частную собственность почти 50% акций «Нафтогаза», «Укрзализныци», «Укрпочты» и еще ряда стратегических государственных предприятий, говорится в сообщении на сайте украинского парламента

Документ, автором которого значится премьер-министр Денис Шмыгаль, предлагает утвердить перечень объектов в государственной собственности, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50 процентов + одна акция и не подлежит приватизации.

Приватизировать украинские активы за российские деньги: зачем президент Польши прилетел на Украину © пресс-служба президента Украины

Акционерное общество «Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"»

Государственная акционерная холдинговая компания «Артем»

Открытое акционерное общество «Феодосийская судостроительная компания "Море"»

Публичное акционерное общество «Завод "Фиолент"»

Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение "Киевский завод автоматики"»

Акционерное общество «Украинская железная дорога» («Укрзализныця»)

Акционерное общество «Укрпочта»

Акционерное общество «Хартрон»

ЧАО «Киев-Днепровское МППЖТ»

Также законопроектом предлагается разрешить обращать взыскания (арест активов) на объекты недвижимого имущества и другие основные средства производства госпредприятий из данного списка.

Шмыгаль утверждает, что принятие этого законопроекта поможет украинской экономике привлечь инвестиции «и одновременно обезопасит действительно важные для развития Украины объекты государственной собственности от необоснованной и противоречащей интересам украинского народа приватизации и обеспечит их сохранность для будущих поколений».

4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4543 о разблокировании большой приватизации на Украине.