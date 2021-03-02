Президент Украины Владимир Зеленский уже сегодня, 2 марта, привьется от COVID-19. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «РБК-Украина»

«Сегодня (вакцинируют Зеленского. — Ред.). Среди военных в зоне ООС», — сообщил Подоляк.

Он добавил, что президента привьют вакциной AstraZeneca. Вакцинация на Украине: Минздрав сообщил о первых «неблагоприятных событиях» © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

Владимир Зеленский 2 марта находится в зоне Операции объединенных сил в Донбассе. Он сопровождает президента Европейского совета Шарля Мишеля, который прилетел на Украину с официальным двухдневным визитом.

Ранее Зеленский заявлял, что как верховный главнокомандующий будет вакцинироваться вместе с военными.

Кроме того, в прямом эфире 1 марта получил вакцину глава Минздрава Максим Степанов.

Накануне глава Минздрава подписал указ, изменяющий порядок вакцинации в стране. Он позволяет использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.

В конце февраля на Украину поступило 500 тысяч доз вакцины Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. Медпрепарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India. Отмечалось, что эта вакцина неэффективна против новых штаммов коронавируса.

Covishield является аналогом AstraZenecа и входит в число вакцин, распространяемых Covax в странах со средним и низким уровнем доходов.