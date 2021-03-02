Односельчанам осужденного за похищение депутата националиста Сергея Стерненко стали поступать угрозы от его сторонников. Об этом сообщает «Страна.ua» 2 марта

Ранее односельчане радикала рассказали СМИ о том, как он проявил себя в юности. В основном воспоминания односельчан были негативными, в частности, о Стерненко рассказали, что он в школьные годы занимался воровством.

При этом они отмечали, что опасаются мести со стороны знакомых радикала. Затем им действительно начали угрожать родственники и друзья Стерненко. Ультрас во главе аполитичной молодежи: как меняются акции в поддержку Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Моему племяннику позвонил друг его родителей, его еще называют в селе "Гуцулом", потому что он приехал в село откуда-то с Западной Украины. И потребовал, чтобы племянник "заткнулся". На первый раз племяннику пообещали отключить его дом и его шиномонтажную мастерскую от электричества. А если он продолжит рассказывать журналистам то, что знает об этой семье и самом Сергее, пригрозили сжечь и дом, и мастерскую», — сообщила школьная учительница Стерненко Ирина Фещенко.

Также ей звонили друзья семьи Стерненко с советом уехать из села, «а то дом внезапно сгорит». Фещенко отметила, что заявит об угрозах в полицию.