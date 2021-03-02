Передача власти в Белоруссии будет проходить в соответствии с Конституцией. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, передает БелТА 2 марта

«Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти!» — объявил Лукашенко.

По его словам, на встрече с Владимиром Путиным тема трансфера власти в Белоруссии не поднималась.

«Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас», — заверил белорусский президент.

Михеев сказал, какая судьба ждет Белоруссию в целом и Лукашенко в частности © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.