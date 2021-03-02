При этом на встрече с российским лидером Лукашенко обсуждал взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним, говорится в сообщении.
Темы же предоставления Белоруссии российского кредита «изначально не было в повестке дня», «равным образом не подымался вопрос так называемого трансфера власти, о чем писали некоторые ресурсы».
Как сообщалось ранее, Лукашенко назвал «глупой» работу над объединением Белоруссии с РФ.
По его словам, это абсолютно не нужно, так как, существуя как суверенные независимые государства, Минск и Москва якобы смогут «выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий».