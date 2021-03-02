Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время недавней встречи в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным не обсуждал вопросы выделения Минску российского кредита и трансфера власти в республике, сообщило госагентство «Белта» 2 марта по итогам совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере

При этом на встрече с российским лидером Лукашенко обсуждал взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним, говорится в сообщении.

После переговоров с Лукашенко Путин отправит послом в Белоруссию борца с коррупцией и критика Майдана © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Как сообщалось ранее, Лукашенко назвал «глупой» работу над объединением Белоруссии с РФ.

По его словам, это абсолютно не нужно, так как, существуя как суверенные независимые государства, Минск и Москва якобы смогут «выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий».