Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что не собирается баллотироваться в президенты Украины, так как считает, что стране нужна парламентская форма правления. Об этом он рассказал в интервью BBC, опубликованном 2 марта

Отвечая на вопрос, хотел бы он, чтобы его супруга Оксана Марченко баллотировалась в президенты Украины, Медведчук ответил отрицательно.

«Я считаю, что Украина должна избавиться от этой должности. Я считаю, что в Украине должна быть парламентская форма правления», — сказал Медведчук.

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«Я знаю одно: кто бы ни стал следующим президентом, он всегда будет хуже предыдущего», — добавил он.

По словам Медведчука, на Украине любой президент приходит к власти голосами «одной стороны», а затем пытается получить поддержку другой, попутно теряя симпатии первой.

«И что это? Это противостояние в обществе. Зачем это противостояние надо? Значит, надо изменить форму правления», — заключил Медведчук.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Позже Марченко заявила, что вступает в партию ОПЗЖ.