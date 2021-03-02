Звезда сериала «Сваты», актриса Татьяна Кравченко поделилась со своими подписчиками фото с теледочкой и телевнучкой. Совместный снимок знаменитость разместила в Instagram 1 марта, однако ужаснула поклонников своей внешностью

В кадре Кравченко позирует в компании актрис Ульяны Иващенко и Инны Королевой, которые сыграли в сериале ее дочь и внучку.

При этом свою родную дочь Кравченко показывает крайне редко. Наследница актрисы Анна Гербачевская не так давно ответила на вопросы журналистов, заявив, что отношения с матерью у нее дружеские и женщины находят общий язык, просто в отличие от многих других девушек, она человек сдержанный, поэтому о своих чувствах, в том числе к матери, говорит редко.

Поклонники звезды «Сватов», которые чаще всего пишут Кравченко комплименты, однако в последнее время все чаще стали указывать ей на ее недостатки во внешности. В частности на лишний вес и второй подбородок.

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Татьяна Кравченко родилась в Донецке, дважды была замужем, в одном из браков у нее родилась единственная дочь Анна. В настоящее время артистка живет одна.