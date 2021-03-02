Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал неправильной постановкой вопроса заявление о том, что он переписал часть бизнеса на свою жену Оксану Марченко. Об этом политик заявил в интервью BBC, опубликованном 2 марта

Политолог рассказал, как Медведчук обрушит рейтинг Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

Политик напомнил, что находится под санкциями США с 2014 года. А банки, которые проводят расчеты в долларах, не могут работать со структурами, владельцы которых находятся под санкциями Соединенных Штатов.

По словам политика, он не имел права держать эти акции на себе, чтобы эти предприятия не прекратили свою работу.

«И здесь ничего противоправного нет. Я на свою жену это оформил. Я же не скрыл, не в тещу оформил, не в соседку, я это сделал на свою жену… Разве бы какие-то претензии были на каком-то предприятии жены, их не было ко мне? Просто для того, чтобы избежать этих незаконных, неправомерных американских санкций — не в моих интересах, так как активы у меня все равно остались, а в интересах людей, которые на этих предприятиях работают, — я поступил следующим образом», — сказал Медведчук.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.