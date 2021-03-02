В рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI) Соединенные Штаты предоставят Украине еще 150 млн долларов, если Киев добьется прогресса во введении реформ в оборонном секторе. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны США 1 марта

В сообщении указывается, что США предоставляют первую часть помощи — 125 млн — на обучение, оснащение и консультативную поддержку украинских военных с целью сохранения территориальной целостности страны, безопасности ее границ и улучшения взаимодействия с НАТО.

«Это действие подтверждает приверженность США предоставлению оборонительного летального оружия, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии», — говорится на сайте.

Чтобы получить вторую часть финансовой помощи, 150 млн, Украина должна усилить гражданский контроль над вооруженными силами, а также продолжить реформы для повышения прозрачности и подотчетности в области закупок и модернизации оборонного сектора в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

С 2014 года США выделили Украине более 2 миллиардов долларов помощи в области безопасности.

Российские и европейские политики подчеркивали, что поставка летального оружия Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

По словам экс-председателя ОБСЕ, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, отправка оружия на Украину — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.