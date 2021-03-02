Лица из ближайшего окружения экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской планировали захват зданий в Гомеле. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета страны

Отмечается, что правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Тихановской планировали массовые беспорядки и захват зданий в Гомеле.

«С целью планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская. С ее участием обсуждался план по организации массовых беспорядков, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. По результатам расследования фигурантам предъявлено обвинение. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — проинформировало ведомство.

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Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.