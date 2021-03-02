В начале февраля Владимир Зеленский ввел санкции в отношении владельца телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK Тараса Козака, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь».
Позднее сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил, что фракция ОПЗЖ инициирует импичмент президенту Украины.
«Но мы хотим обратиться к людям и на поддержку процедуры импичмента собирать и их подписи. Мы будем делать это, чтобы найти их поддержку в вопросах того, что президент не противостоял повышению тарифов, в вопросах разбазаривания земли, в вопросах, связанных с Конституционным судом и с преступным закрытием трех каналов», — заверил Медведчук.
Отвечая на вопрос корреспондента BBC о том, что политсила будет делать с собранными подписями, Медведчук сказал: «Поживем — увидим».
СНБО Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.