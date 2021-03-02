Провести процедуру импичмента в Верховной Раде при условии наличия монобольшинства пропрезидентской партии «Слуга народа» сегодня невозможно. Об этом в интервью BBC 2 марта заявил сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук

Зубец сказал, в обмен на что Зеленский стал марионеткой США © president.gov.ua Тараса Козака, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Позднее сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил, что фракция ОПЗЖ инициирует импичмент президенту Украины.

«Но мы хотим обратиться к людям и на поддержку процедуры импичмента собирать и их подписи. Мы будем делать это, чтобы найти их поддержку в вопросах того, что президент не противостоял повышению тарифов, в вопросах разбазаривания земли, в вопросах, связанных с Конституционным судом и с преступным закрытием трех каналов», — заверил Медведчук.

Отвечая на вопрос корреспондента BBC о том, что политсила будет делать с собранными подписями, Медведчук сказал: «Поживем — увидим».

СНБО Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.