В городе Бердичеве Житомирской области ночью 1 марта между двумя сотрудниками правоохранительных органов произошла ссора, которая переросла в драку. Об этом сообщило местное издание Zhitomir.info со ссылкой на очевидцев

Киевлянин ударил журналистку и тут же упал в лужу — видео © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк данным, конфликт произошел между 23-летним следователем Житомирского горотдела полиции и 37-летним инспектором по админпрактике Бердичевского райотдела полиции. Конфликт завязался, когда полицейские отдыхали в кафе «Чара», выяснение отношений продолжили на улице — полицейский ударил коллегу по лицу.

На опубликованном видео видно, как явно нетрезвый мужчина раздевается посреди улицы, а две женщины ругают его за это и говорят, что он позорит полицию. Обе стороны конфликта постоянно употребляют нецензурную лексику.

«Оденься, б…дь! Кто тебя, п…са, будет первым трогать?!» — кричат женщины, а мужчина посылает их по известному адресу и в результате ударяет одну из них.

Пресс-секретарь управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко подтвердила, что в инциденте участвовали сотрудники полиции. По ее словам, начальник управления назначил служебную проверку. Степень тяжести нанесенных телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

Бердичевский отдел полиции открыл уголовное дело по статье об умышленном легком телесном повреждении. Материалы направили в Государственное бюро расследований, поскольку инцидент связан с полицейскими.