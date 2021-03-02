Бывший украинский депутат парламента Сергей Лещенко и действующий депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович 1 марта поскандалили в комментариях к посту с картой Украины без Крыма
Рабинович опубликовал карту Украины без полуострова и с отдельно выделенными территориями Донецкой и Луганской областей.
В комментариях Лещенко пожелал ему получить за это «уголовное преступление» соответствующее наказание.
Рабинович на это отреагировал коротко и нецензурно.
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