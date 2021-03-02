Рабинович попал в скандал из-за карты Украины без Крыма, но с ЛДНР
Рабинович попал в скандал из-за карты Украины без Крыма, но с ЛДНР
© Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"
Рабинович опубликовал карту Украины без полуострова и с отдельно выделенными территориями Донецкой и Луганской областей.

В комментариях Лещенко пожелал ему получить за это «уголовное преступление» соответствующее наказание.

Рабинович на это отреагировал коротко и нецензурно.

Сцепились из-за Крыма: Рабинович нецензурно ответил Лещенко

 