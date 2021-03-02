Бывший украинский депутат парламента Сергей Лещенко и действующий депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович 1 марта поскандалили в комментариях к посту с картой Украины без Крыма

Рабинович попал в скандал из-за карты Украины без Крыма, но с ЛДНР © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя" В комментариях Лещенко пожелал ему получить за это «уголовное преступление» соответствующее наказание. Рабинович на это отреагировал коротко и нецензурно.