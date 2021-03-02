Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось по сравнению с предыдущими сутками почти в 2,5 раза. Об этом 2 марта говорится в сообщении Министерства здравоохранения на сайте

В частности, за сутки число больных выросло на 5 336 до 1 357 470, количество умерших от заболевания — на 162 человека, до 26 212. При этом за сутки число новых случаев заболевания увеличилось на 24,5%, новых летальных случаев — в 2,4 раза. Украину ждет эпидемия нового штамма коронавируса — врач © REUTERS, homas Peter/File Photo

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.

По состоянию на 2 марта на Украине зарегистрировано 1 357 470 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 26 212 летальных, 1 176 918 человек выздоровели.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (138 483), Одесской (86 418) и Харьковской (84 203) областях.

Ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перевела Черновицкую область в «красную» зону эпидемической опасности. Следом «красный уровень» ввели в Житомирской области.