Президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Украину с официальным двухдневным визитом. Об этом 2 марта сообщается на сайте Евросовета

Зеленский обсудил с главой Евросовета санкции против РФ © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским. Также на сегодня запланирована встреча с Зеленским, а позже с представителями операции Объединенных сил и мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того Мишель с Зеленским выступят на пресс-конференции.

В среду Мишель встретится с представителями институтов, которые борются с коррупцией, посетит центр вакцинации и примет участие в мероприятиях возле монумента на Майдане Независимости.

Ранее сообщалось, что перед визитом на Украину Мишель посетил Молдавию и Грузию.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.