Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктор Медведчук назвал бредом санкции в отношении себя и своей супруги Оксаны Марченко. Об этом политик заявил в интервью BBC, опубликованном 2 марта

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«Я не могу жить в своем доме? Я не могу ездить в машине, принадлежащей мне на праве личной собственности? Это бред в плане конституционных прав и обязанностей», — сказал Медведчук.

По словам политика, в его распоряжении есть достаточно наличных денег, о которых он упомянул в своей налоговой декларации.

«Я веду открытый образ жизни, и, конечно, продукты и все остальное покупается за наличные. Но хочу вам открыть великую тайну: если кому-то захочется проверить, как я пользовался своей кредиткой, то увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни одного платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости», — признался политик.

Ранее Виктор Медведчук задекларировал 210 тысяч долларов, а его жена Оксана Марченко 1,8 млн евро. Кроме того, супругам принадлежат пять домов, 17 земельных участков и 20 автомобилей. Семья является конечным бенефициаром 97 компаний, штаб-квартиры которых находятся на Кипре, Украине, в Болгарии и России. Общий доход Медведчука и Марченко в 2019 году составил 300 миллионов гривен.