Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
«Я не могу жить в своем доме? Я не могу ездить в машине, принадлежащей мне на праве личной собственности? Это бред в плане конституционных прав и обязанностей», — сказал Медведчук.
По словам политика, в его распоряжении есть достаточно наличных денег, о которых он упомянул в своей налоговой декларации.
«Я веду открытый образ жизни, и, конечно, продукты и все остальное покупается за наличные. Но хочу вам открыть великую тайну: если кому-то захочется проверить, как я пользовался своей кредиткой, то увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни одного платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости», — признался политик.
Ранее Виктор Медведчук задекларировал 210 тысяч долларов, а его жена Оксана Марченко 1,8 млн евро. Кроме того, супругам принадлежат пять домов, 17 земельных участков и 20 автомобилей. Семья является конечным бенефициаром 97 компаний, штаб-квартиры которых находятся на Кипре, Украине, в Болгарии и России. Общий доход Медведчука и Марченко в 2019 году составил 300 миллионов гривен.