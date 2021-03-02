Соединенные Штаты не пойдут на полную отмену санкций против «Северного потока - 2» по требованию Германии. При этом возможно компромиссное решение: Берлину придется пойти на серьезные уступки, уверен ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, передает РИА Новости 2 марта

Ранее в Германии сообщили, что намерены обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против «Северного потока — 2».

«Американцы могут выставить жесткие условия для отмены санкций, полностью санкции отменены точно не будут, но какие-то подвижки могут быть. Цель санкционной политики США — поддержка своих производителей, это даже не экономическое удушение сотрудничества России и Европы, а продвижение интересов американских производителей СПГ (сжиженного природного газа. — Ред.), поэтому, скорее всего, речь будет идти о каком-то компромиссном решении», — сказал Камкин.

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«В любом случае здесь будет поиск какого-то компромисса с германской стороны ради реализации данного проекта, потому что уже огромные деньги вложены. Кроме того, это грозит огромными репутационными издержками, если все-таки от проекта в последний момент откажутся. Естественно, германскому бизнесу такой расклад совсем не нужен, поэтому Берлин в данном контексте будет готов на достаточно серьезные уступки США в обмен на реализацию проекта», — подытожил эксперт.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают страны Прибалтики и Украина.