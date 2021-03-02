Телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова, которая официально никогда не была замужем и к 43 годам ни разу не стала мамой, поделилась со своими поклонниками информацией об отце своего первенца, что скоро появится на свет. Соответствующий пост она разместила в Instagram 1 марта

Фролова заявила, что ее избранник — известная личность в телевизионном кругу. Также ведущая уточнила, что не планировала с ним ничего серьезного, но в итоге случилась беременность, которая объединила двух людей, ставших в итоге парой. Свои отношения, пусть и гражданский брак, артистка называет прочными.

Украинский холостяк поможет Тимати © Никита Добрынин/Инстаграм

«Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем, и меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?» — рассказала Фролова.

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Василиса Фролова (настоящее имя — Юлия Фролова) — уроженка Харькова, телеведущая, модель и актриса.