Фролова заявила, что ее избранник — известная личность в телевизионном кругу. Также ведущая уточнила, что не планировала с ним ничего серьезного, но в итоге случилась беременность, которая объединила двух людей, ставших в итоге парой. Свои отношения, пусть и гражданский брак, артистка называет прочными.
По словам ведущей, беременность оказалась для нее очень неожиданной, так как ей давно говорили, что в ее возрасте придется уже прибегать к процедуре ЭКО.
«Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем, и меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?» — рассказала Фролова.
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Василиса Фролова (настоящее имя — Юлия Фролова) — уроженка Харькова, телеведущая, модель и актриса.