«Отличные новости! С сегодняшнего дня карибская часть Королевства Нидерланды, острова Аруба и Кюрасао, а также Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба становятся доступны для украинцев по безвизовому режиму», — говорится в сообщении.
Чтобы получить разрешение на въезд, гражданам Украины нужно пройти онлайн-регистрацию и предоставить отрицательный отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
С 1 марта также вступает в силу безвизовый режим Украины с Гренадой.
Ранее, в октябре 2020 года, Украина подписала соглашение об отмене визового режима с другим карибским государством — Доминикой.
Кроме того, с 1 марта для граждан Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Белоруссии открылась после ограничений в связи с коронавирусом Грузия.