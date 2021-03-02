Граждане Украины получили безвизовый доступ к владениям Нидерландов в Карибском море. Об этом сообщило посольство Украины в Нидерландах в Facebook 1 марта

«Отличные новости! С сегодняшнего дня карибская часть Королевства Нидерланды, острова Аруба и Кюрасао, а также Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба становятся доступны для украинцев по безвизовому режиму», — говорится в сообщении.

Чтобы получить разрешение на въезд, гражданам Украины нужно пройти онлайн-регистрацию и предоставить отрицательный отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Безвиз и не только. Глава МИД рассказал, что потеряет Украина из-за конституционного кризиса © Facebook, Dmytro Kuleba

С 1 марта также вступает в силу безвизовый режим Украины с Гренадой.

Ранее, в октябре 2020 года, Украина подписала соглашение об отмене визового режима с другим карибским государством — Доминикой.

Кроме того, с 1 марта для граждан Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Белоруссии открылась после ограничений в связи с коронавирусом Грузия.