«Отличные новости! С сегодняшнего дня карибская часть Королевства Нидерланды, острова Аруба и Кюрасао, а также Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба становятся доступны для украинцев по безвизовому режиму», — говорится в сообщении.

Чтобы получить разрешение на въезд, гражданам Украины нужно пройти онлайн-регистрацию и предоставить отрицательный отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Безвиз и не только. Глава МИД рассказал, что потеряет Украина из-за конституционного кризиса
Безвиз и не только. Глава МИД рассказал, что потеряет Украина из-за конституционного кризиса
© Facebook, Dmytro Kuleba

С 1 марта также вступает в силу безвизовый режим Украины с Гренадой.

Ранее, в октябре 2020 года, Украина подписала соглашение об отмене визового режима с другим карибским государством — Доминикой.

Кроме того, с 1 марта для граждан Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Белоруссии открылась после ограничений в связи с коронавирусом Грузия.

 

 

 