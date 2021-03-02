Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пояснил необходимость снизить акциз на курительные стики IQOS контрабандой. Об этом он заявил в комментарии Telegram-каналу Pavlovsky News 1 марта

Арахамия отметил, что его не в первый раз называют лоббистом какого-то закона, и открестился от обвинений.

Он заявил, что договорился с компанией Philip Morris о гарантии получения в бюджет 11 млрд грн, независимо от количества продаж стиков.

В обмен на это он пообещал табачному производителю повышать акциз в течение трех лет, от 200% до 320%. Philip Morris на Украине «подсаживает» подростков на электронные сигареты © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«52 гривны (138,2 руб. — ред.) стоит пачка стиков, мы подняли акциз на 320%. Пачка стиков должна стоить 80 гривен (212,7 руб. — ред.) для того, чтобы производитель зарабатывал столько же. В соседних странах — Молдова, Беларусь и Россия, через границу с которыми могут проносить, у них разница в акцизе намного меньше. Philip Morris от этого не страдает, поскольку это их же продукция, но государство недополучит существенное количество денег», — рассказал Арахамия.

Ранее, 25 февраля, финансовый комитет Верховной Рады поддержал правку Арахамии о снижении акциза на курительные стики.

Другой член комитета Александр Дубинский предостерегает, что если парламент поддержит правку, украинский бюджет недополучит почти 3 млрд гривен.