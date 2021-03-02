Стоимость коллекции, в которую входили также доспехи, монеты 19 и начала 20 веков, предметы старинного быта, составляет около миллиона долларов. Среди 21 образца оружия были и предметы, относящиеся к эпохе античности.
Злоумышленники отправляли антиквариат в Евросоюз через сервисы международной доставки. В почтовых декларациях они указывали ложные сведения.
Изъятые ценности отправили на экспертизу, а в отношении членов банды торговцев антиквариатом возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда».
После того, как следствие по делу завершится, предметы коллекции станут достоянием музейных фондов, пообещали в СБУ.