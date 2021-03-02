Свыше 20 единиц оружия, представляющего собой историческую ценность, изъяли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) при попытке вывезти их за рубеж. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба ведомства

Министерство контрабандных дел Украины. Что и как вывозят за границу дипломаты © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Злоумышленники отправляли антиквариат в Евросоюз через сервисы международной доставки. В почтовых декларациях они указывали ложные сведения.

Изъятые ценности отправили на экспертизу, а в отношении членов банды торговцев антиквариатом возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда».

После того, как следствие по делу завершится, предметы коллекции станут достоянием музейных фондов, пообещали в СБУ.