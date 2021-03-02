Сок, который выделяют березы весной, называют живой водой за его способность обновлять организм. Об этом 2 марта сообщает glavred.info

В порыве антироссийской истерии в Сумской области уничтожают березы © РИА Новости, Юрий Артамонов | Перейти в фотобанк

Он полезен беременным: устраняет отеки ног, пополняет в организме мамы и малыша запасы магния и калия. Замороженными кубиками березового льда протирают проблемную кожу, чтобы избавиться от шелушений, покраснений, раздражений и пигментных пятен.

Собирать сок можно с середины марта до начала цветения березы. Для этого отправляются в чистый лес и тонким шилом или гвоздем делают глубокий прокол на дереве. Если в точке прокола сразу же выступила капля березового сока, его уже можно собирать.

Злоупотреблять березовым соком не рекомендовано тем, кто имеет аллергию на березовую пыльцу, и людям с мочекаменной болезнью. Также не дают березовый сок младенцам до полугода.