В 100 миллилитрах березового сока содержится всего 25 килокалорий, поэтому его часто пьют при похудении. В его состав входят витамины группы В, магний с калием (их сочетание нормализует артериальное давление, снижает отеки и препятствует разрушению костной ткани), есть натрий и медь. Также в нем есть дубильные вещества, фруктоза, органические кислоты и эфирные масла.
Он полезен беременным: устраняет отеки ног, пополняет в организме мамы и малыша запасы магния и калия. Замороженными кубиками березового льда протирают проблемную кожу, чтобы избавиться от шелушений, покраснений, раздражений и пигментных пятен.
Собирать сок можно с середины марта до начала цветения березы. Для этого отправляются в чистый лес и тонким шилом или гвоздем делают глубокий прокол на дереве. Если в точке прокола сразу же выступила капля березового сока, его уже можно собирать.
Злоупотреблять березовым соком не рекомендовано тем, кто имеет аллергию на березовую пыльцу, и людям с мочекаменной болезнью. Также не дают березовый сок младенцам до полугода.