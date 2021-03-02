Американский боксер, чемпион мира Девин Хейни спровоцировал украинского бойца Василия Ломаченко на первый твит в Twitter за полтора года и последующую перепалку, которая началась 1 марта

Ломаченко пообещал фанатам реабилитироваться после громкого провала © Василий Ломаченко/Инстаграм

«Где, черт побери, Лома (ник Ломачевского в Twitter. — Ред.)?!» — написал Хейни.

Where tf is Loma at!?!?!?👀 — Devin Haney (@Realdevinhaney) February 28, 2021

Этот твит заставил украинца впервые с сентября 2019 года сделать публикацию в соцсети: «Я здесь. Жду, когда вы, трусы, решитесь на настоящий бой, а не на драку в Twitter».

В ответ на это Хейни отметил, что ожидание — не лучший вариант для Ломачевского, что он должен был усвоить после боя с американцем Теофимо Лопесом.

Waiting is not your best bet I would think u learned that from the Teo fight 🤦🏽‍♂️ https://t.co/1YgJ9xbaQh — Devin Haney (@Realdevinhaney) March 1, 2021

Ломаченко парировал: «Ожидать — твое любимое дело, ведь ты еще ни с кем не дрался».

Американец заявил, что ждал боя с украинцем, когда был обязательным претендентом на титул, но Ломаченко якобы предпочел подать петицию на титул франчайзингового чемпиона.

I was definitely waiting to fight you when I was your MANDATORY & you petitioned for the Franchise Title! https://t.co/NHFU4QDwPn — Devin Haney (@Realdevinhaney) March 1, 2021

«Ты прекрасно знаешь, что это было не мое решение! Но не стоит на это жаловаться, потому что после этого тебе отправили пояс по почте», — написал украинский боксер.

Well tell me who made the decision 🤔 https://t.co/DfbNWFqtGj — Devin Haney (@Realdevinhaney) March 1, 2021

Свой последний поединок Ломаченко провел в октябре прошлого года, когда проиграл Лопесу и потерял все свои титулы в легком весе. Хейни, владеющий титулом WBC, в ноябре 2020-го защитил свой пояс против кубинца Юриоркиса Гамбоа.