Ломаченко пообещал фанатам реабилитироваться после громкого провала
Ломаченко пообещал фанатам реабилитироваться после громкого провала
© Василий Ломаченко/Инстаграм
Девин первым написал:

«Где, черт побери, Лома (ник Ломачевского в Twitter. — Ред.)?!» — написал Хейни.

Этот твит заставил украинца впервые с сентября 2019 года сделать публикацию в соцсети: «Я здесь. Жду, когда вы, трусы, решитесь на настоящий бой, а не на драку в Twitter».

В ответ на это Хейни отметил, что ожидание — не лучший вариант для Ломачевского, что он должен был усвоить после боя с американцем Теофимо Лопесом.

Ломаченко парировал: «Ожидать — твое любимое дело, ведь ты еще ни с кем не дрался».

Американец заявил, что ждал боя с украинцем, когда был обязательным претендентом на титул, но Ломаченко якобы предпочел подать петицию на титул франчайзингового чемпиона.

«Ты прекрасно знаешь, что это было не мое решение! Но не стоит на это жаловаться, потому что после этого тебе отправили пояс по почте», — написал украинский боксер.

Свой последний поединок Ломаченко провел в октябре прошлого года, когда проиграл Лопесу и потерял все свои титулы в легком весе. Хейни, владеющий титулом WBC, в ноябре 2020-го защитил свой пояс против кубинца Юриоркиса Гамбоа.