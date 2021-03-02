Высшая награда Министерства иностранных дел Украины «За преданность дипломатической службе» будет носить имя первого главы МИД Украины Анатолия Зленко. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook 1 марта

Кулеба принял соответствующее решение после новости о смерти дипломата. Анатолий Зленко скончался 1 марта на 83-м году жизни.

«Зленко обеспечил преемственность дипломатической традиции на рубеже 1991 года, заложил фундамент дипломатии независимой Украины, воспитавший многих звезд украинской дипломатии, и главное — остался для всех образцом дипломата», — написал Кулеба.

Он также выразил соболезнования родным и близким первого главы МИД. Первый министр иностранных дел Украины. На смерть Анатолия Зленко © Public domain

Зленко начал карьеру дипломата в 1967 году, в должности атташе МИД УССР. Также дипломат был постоянным представителем УССР (1983-1987) и затем Украины (1997-2000) при ЮНЕСКО, постоянным представителем Украины при ООН (1994-1997), послом Украины во Франции и Португалии.

Дважды становился министром иностранных дел независимой Украины (1990-1994 и 2000-2003). Был советником президента Украины по специальным международным вопросам, работал представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека (2004-2005).