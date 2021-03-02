Кулеба принял соответствующее решение после новости о смерти дипломата. Анатолий Зленко скончался 1 марта на 83-м году жизни.
«Зленко обеспечил преемственность дипломатической традиции на рубеже 1991 года, заложил фундамент дипломатии независимой Украины, воспитавший многих звезд украинской дипломатии, и главное — остался для всех образцом дипломата», — написал Кулеба.
Он также выразил соболезнования родным и близким первого главы МИД.
Зленко начал карьеру дипломата в 1967 году, в должности атташе МИД УССР. Также дипломат был постоянным представителем УССР (1983-1987) и затем Украины (1997-2000) при ЮНЕСКО, постоянным представителем Украины при ООН (1994-1997), послом Украины во Франции и Португалии.
Дважды становился министром иностранных дел независимой Украины (1990-1994 и 2000-2003). Был советником президента Украины по специальным международным вопросам, работал представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека (2004-2005).