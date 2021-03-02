Украинскому политологу, главе Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилу Погребинскому вскоре могут вручить подозрение. Об этом во вторник, 2 марта, сообщило издание Vesti.ua со ссылкой на собственные источники

Издание называет Погребинского соратником и «старым другом» одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

«Подозрение еще не вручено. Но "черную метку" уже выписали, и не только ему — будут зачищать как силовое, так и интеллектуальное крылья ОПЗЖ», — сказал источник.

Михаил Погребинский: Американцы науськали Зеленского на Медведчука © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Эти коммуникации ведут на ул. Сикорского (там находится посольство США на Украине. — Ред.), там же будут согласовывать фамилии перед разглашением», — сообщает источник.

В феврале Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.