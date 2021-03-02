Глава МВД Украины Арсен Аваков не претендует на кресло премьер-министра Украины. Об этом он сам заявил 1 марта в эфире канала «1+1»

Первым делом вертолеты: Аваков назвал главные задачи МВД © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych Владимир Зеленский не предлагал ему должность главы Кабмина.

«А почему я должен иметь такие претензии? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером 1 или номером 2? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номером 1. Вопрос о премьерстве — это вопрос того, кто выиграл на выборах. Так я к этому отношусь», — сказал Аваков, отвечая на вопрос ведущей.

Аваков напомнил, что уже семь лет руководит МВД Украины, и назвал эту должность «жареной сковородкой».

«Это не счастье круглый год, это не сладкие места. И находиться на этой позиции для меня — это окей», — заверил он.

Аваков стал министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Он вновь получил этот пост 29 августа 2019-го. Аваков — один из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.