Глава МВД Украины Арсен Аваков узнал о приговоре скандальному националисту Сергею Стерненко в день вынесения вердикта, как и президент Владимир Зеленский. Об этом министр сообщил в интервью телеканалу «1+1» 1 марта

Золотарев объяснил, почему Стерненко вынесли приговор Сергея Щербича в 2015 году. Следствием было установлено, что радикал вместе с сообщниками похитили депутата, пытали его и избивали, а также нанесли ему огнестрельные ранения.

«Я об этом (приговоре. — Ред.) узнал, и президент Зеленский об этом узнал, и мы тут же созвонились — в день, когда выносился приговор. Я, потому что в Одессе запросили слишком много сил полиции, и мы увидели, что там происходит финализация процесса, который почему-то шел пять лет. А Зеленский об этом узнал, когда это появилось в прессе и когда вышел протест», — рассказал Аваков.

По его мнению, вынесение такого вердикта, особенно в дни годовщины Евромайдана, является провокацией. Также глава МВД охарактеризовал Стерненко и его влияние на общество как отсутствие на Украине понятия о настоящих героях.

«Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорим о том же Стерненко, в чем же его героизм?.. Он появился в самом финише Майдана. Он отличился при различных протестах с острой критикой. Или у него есть опыт каких-то хороших свершений? Я не хочу верить лозунгам и не хочу верить маскам и мифам, я хочу видеть конкретику», — заявил Аваков.

Помимо указанного дела, Стерненко также подозревается в умышленном убийстве. В 2018 году на него якобы напали Александр Исайкул и Иван Кузнецов, последний умер от удара ножом. Активист утверждает, что это была самооборона. По этому делу ему давали домашний арест, приговор пока не вынесли.