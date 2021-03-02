«Суд был, ходатайство [следствия] удовлетворили», — сообщил он.

Адвокат Шария Валентин Рыбин сообщил, что не принимал участия в заседании суда, поскольку подобные ходатайства рассматриваются в закрытом режиме без адвоката.

Лидер в розыске. Астрологический портрет Анатолия Шария
Лидер в розыске. Астрологический портрет Анатолия Шария
Он также сообщил, что Шарий в настоящее время находится в Испании.

Ранее блогеру, лидеру «Партии Шария» Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

В четверг, 25 февраля, Шарий не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в международный розыск.

 

 