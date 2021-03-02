Суд в Киеве разрешил задержать лидера «Партии Шария», украинского блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене, для доставки в суд с целью избрания меры пресечения. Об этом 2 марта сообщили «Украинские новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах

«Суд был, ходатайство [следствия] удовлетворили», — сообщил он.

Адвокат Шария Валентин Рыбин сообщил, что не принимал участия в заседании суда, поскольку подобные ходатайства рассматриваются в закрытом режиме без адвоката.

Лидер в розыске. Астрологический портрет Анатолия Шария

Ранее блогеру, лидеру «Партии Шария» Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

В четверг, 25 февраля, Шарий не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в международный розыск.