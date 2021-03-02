Украинская телеведущая Оксана Марченко (супруга депутата Виктора Медведчука) 1 марта в эфире телеканала «Первый независимый» сравнила президента страны Владимира Зеленского с «голым королем», испугавшимся правды, которую транслировали оппозиционные телеканалы

Политолог рассказал, как Медведчук обрушит рейтинг Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

Она подчеркнула, что закрытие оппозиционных каналов и санкции в отношении граждан Украины — это ужасно. Но, по ее мнению, миллионы людей хотят слышать мнение именно этих телеканалов, так как они «пострадали лишь потому, что говорили правду».

Далее в эфире Марченко предложила продолжить общение на русском языке.

«Я была первой на Украине, кто призывал учить украинский язык, культуру, песни, общаться… Но сегодня, кроме того, что обижают свободную прессу журналистов, обижают еще и моих братьев и сестер, которые являются русскоязычными гражданами Украины», — добавила она, при этом подчеркнув, что закон о госязыке грубо нарушает Конституцию.

В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Кроме того, по указу Зеленского, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попал Медведчук и его супруга.

Журналисты попавших под санкции телеканалов объявили о создании нового телеканала «Первый независимый». По заявлению телеканала, спустя час его отключили от спутника под давлением Службы безопасности Украины.