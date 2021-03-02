Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который до этого временно исполнял обязанности руководителя области. Соответствующий указ 1 марта опубликовали на сайте главы государства

Зеленский официально назначил нового посла в США © president.gov.ua Козыря Сергея Вячеславовича председателем Херсонской областной государственной администрации», — говорится в тексте указа.

Козырь родился 1984 году в Донецке. Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности "Шахтоуправление "Трудовое" "Донецкая угольная энергетическая компания". В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. С сентября 2019 года — заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации. С декабря 2020 — врио председателя Херсонской ОГА.

Согласно украинскому законодательству, глав областных государственных администраций назначает и увольняет президент страны по представлению правительства.