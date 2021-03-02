В Запорожье неизвестные напали на депутата областного совета от партии мэра города «Єднання» («Единство») - Дмитрия Майстро. Об этом 1 марта сообщила Нацполиция Украины

На Коцабу и Монтян напали неонацисты © Facebook, Руслан Коцаба

«Бил один из них кастетом. На данный момент мне сделали операцию, наложили около 30 швов», — написал Майстро.

Он добавил, что связывает нападение со своей профессиональной деятельностью и напомнил, что только в феврале на его общественную приемную нападали дважды.

По данным полиции, по факту избиения депутата возбудили уголовное дело об умышленном телесном повреждении средней тяжести. Нападавшим грозит до трех лет тюрьмы.