Сам депутат в Facebook рассказал, что на него напали четыре человека возле его офиса юридической компании. Он подчеркнул, что они были «спортивного телосложения».
«Бил один из них кастетом. На данный момент мне сделали операцию, наложили около 30 швов», — написал Майстро.
Он добавил, что связывает нападение со своей профессиональной деятельностью и напомнил, что только в феврале на его общественную приемную нападали дважды.
По данным полиции, по факту избиения депутата возбудили уголовное дело об умышленном телесном повреждении средней тяжести. Нападавшим грозит до трех лет тюрьмы.