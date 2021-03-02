На Украине хотят привить от коронавируса общественных деятелей с целью популяризации вакцинации. Об этом 1 марта сообщили на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины

Вакцина от COVID-19 обошлась Украине почти в три раза дороже AstraZeneca © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Максим Степанов подписал приказ №369 о внесении изменений в дорожную карту по внедрению вакцинации против COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни», — говорится в сообщении.

В центре пояснили, что вакцину Covishield/AstraZeneca поставляют на Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон вакцины содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение шести часов.

Согласно приказу, чтобы уменьшить риск недоиспользования вакцины уже открытых флаконов, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и т. д. рекомендуется вакцинировать в случаях, когда во время прививочной сессии против COVID-19 зафиксирован отказ от вакцинации среди тех людей, которые предварительно давали согласие на прививку; обнаружены противопоказания к вакцинации в тех, которые пришли на вакцинацию.

Онлайн-система для записи в очередь на вакцинацию от коронавируса заработала в стране 1 марта. Сам Степанов публично вакцинировался от коронавируса. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что будет вакцинироваться вместе с военными.