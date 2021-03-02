Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить неуместный шантаж Крыма возобновлением подачи воды по Северо-Крымскому каналу, передает 2 марта РИА Новости

Прививочный туризм: Почему жители Украины мчатся в Крым за уколом © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

По его словам, Крым является процветающим регионом, что вызывает зависть у киевских политиков.

«Вот поэтому они и льют грязь на Крым и Россию», — подытожил депутат.

Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернется под контроль Киева.

Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.