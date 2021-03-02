Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимюк заподозрила телеканал «Прямой», который принадлежит председателю партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, в распространении необъективной и пропагандистской информации. Об этом 1 марта сообщило издание «Интерфакс-Украина»

АМКУ не разрешал Порошенко покупать телеканал «Прямой» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По ее словам, у «Прямого» уже есть предупреждение от контрольного органа за нецензурные выражения в эфире.

В феврале Порошенко купил у бывшего депутата Верховной Рады Владимира Макеенко телеканал «Прямой», который и так с ним связывали. Украинские СМИ утверждают, что по этой же схеме телеканалы лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука записаны на Тараса Козака.

Кроме того, в эфире «Прямого» Порошенко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому, что если он через СНБО отберет лицензии у канала, то закончит как экс-глава государства Виктор Янукович.