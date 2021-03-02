«Их проблема — "однопартийность" речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они придерживаются странной позиции: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено — ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию», — заявила Герасимюк.
По ее словам, у «Прямого» уже есть предупреждение от контрольного органа за нецензурные выражения в эфире.
В феврале Порошенко купил у бывшего депутата Верховной Рады Владимира Макеенко телеканал «Прямой», который и так с ним связывали. Украинские СМИ утверждают, что по этой же схеме телеканалы лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука записаны на Тараса Козака.
Кроме того, в эфире «Прямого» Порошенко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому, что если он через СНБО отберет лицензии у канала, то закончит как экс-глава государства Виктор Янукович.