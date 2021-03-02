Украина подготовилась к запуску газопровода «Северный поток-2». Об этом 1 марта заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью изданию «Украинская неделя»

Украина и США думают над тем, как «похоронить» «Северный поток-2» — Коболев © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

По его словам, из-за запуска газопровода Украина рискует потерять доходы от транзита и «компонент безопасности». Однако он заверил, что дефицита газа в стране не будет, так как страна защищена и «реэкспортирует газ из подземных хранилищ».

Также Коболев отметил, что на рынке электроэнергии Украина зависит от импорта из Белоруссии.

«Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения», — предупредил он.

Строительство «Северного потока-2» было заморожено в декабря 2019 года после санкций Вашингтона. В феврале 2021-го баржа «Фортуна» возобновила прокладку труб в датских водах. Работу на этом участке планируется завершить в апреле, а полностью газопровод завершат к концу года. Нерешенными проблемами остаются сертифицирование и страхование маршрута.