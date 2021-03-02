Американский журналист оценил экономику Украины как опасную. Его статью на днях опубликовали в журнале Foreign Policy

МВФ озвучил претензии к Украине © REUTERS, Yuri Gripas//File Photo

Автор счел опасной такую стратегию Украины, которая нуждается в хороших отношениях с США и странами Западной Европы.

Кроме того, из-за неспособности бороться с коррупцией дальнейшие выплаты Украине со стороны МВФ могут оказаться под угрозой, отмечает издание.

Администрация Зеленского не решается принимать меры против системной коррупции, что является одним из условий, на которых МВФ обусловил свою поддержку.

Отмечается, что в аппарате Зеленского слишком большая текучка кадров, чтобы проводить систематические реформы. Более того, нынешняя власть может оставить проблему долга на усмотрение будущих администраций.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предсказал, что страна в будущем может столкнуться с дефолтом, поскольку не смогла урезать расходы в условиях падения экономики. Он обратил внимание на то, что значительную часть доходов в нынешнем году Украине придется направлять на обслуживание внешних долгов — в настоящее время на это уходит до трети всех бюджетных доходов. Суслов отметил, что Киев пытается компенсировать падение экономики за счет продажи ценных бумаг и получения кредитов у МВФ, однако подобные меры оказываются неэффективными. В частности, МВФ предоставляет Украине кредиты на крайне невыгодных для нее условиях.

По данным МВФ, государственный долг Украины увеличился с 50,4% ВВП в 2019 году до прогнозируемых 65,4%. В первой половине 2021 года стране придется выплатить около $11 миллиардов, или около 7% ВВП страны, а также еще примерно $10 миллиардов — во втором полугодии.