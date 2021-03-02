Если бы некие ментальные «украинские» черты обеспечивали успех в бизнесе, творчестве или госслужбе, то мы не слышали бы постоянных жалоб украинских националистов о том, что украинцы обделены и на самой Украине. Об этом рассказал одесский историк и публицист Александр Васильев в интервью изданию Украина.ру

Александр Васильев о мифах Донбасса, «хохлах» и русских © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт призывал относиться к таким стереотипам критичнее.

«Хорошо известно противопоставление москвичей и питерцев. Мол, Петербург — это культурная столица, люди в нем интеллигентны, созерцательны, чувственны, склонны к наукам и искусству, консервативнее во многих вопросах и т.п. В то время как в Москве якобы преобладают холодные карьеристы, "не верящие слезам", люди, живущие в бешеном ритме, выживающие в конкурентной борьбе, падкие на новшества, космополитные. Но я как историк уверяю вас, что еще в XIX веке, когда столицей был Петербург, все было ровным счетом наоборот. Москва была оплотом консерватизма, скрытой оппозиционности и созерцательности, а Петербург — космополитизма, культа карьеры и успеха», — привел пример Васильев.

На самом же деле, по его мнению, различие между «великороссами» и «украинцами» обусловлено исключительно различиями между жителями севера и юга, которые есть во всех странах.

Россия — это одновременно очень разнообразное, сложное и вместе с тем еще во многом малообжитое пространство, так что места под солнцем здесь хватит всем: и обладателям нордического характера, и южнорусским гедонистам, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.