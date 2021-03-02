Если США войдут в «нормандский формат», то, в отличие от немцев и французов, которые занимаются миротворчеством, будут заниматься патронированием Украины, давить на Россию и предъявлять ей ультиматумы. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: То, что ЕС не реагирует на происходящие на Украине безобразия, позор © РИА Новости, Михаил Климентьев Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе. Такое желание было ещё у администрации Обамы, но европейцы выступали против.

Это приведет к ужесточению позиций, чего не хочет европейское руководство в лице Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, понимая, что все эти вопросы непременно отразятся на европейской безопасности.

«К тому же они понимают, что Украина не хочет идти ни на какие компромиссы и ждет того, чтобы Запад сделал за нее всю работу. И в Германии прекрасно понимают, какие люди войдут в этот формат. Это люди, которые при Обаме занимались Евромайданом. Например, Нуланд, которая ещё не закончила свою украинскую эпопею», — констатировал Рар.

Американцы будут пытаться через новые санкции или через нажим на Россию изменить ситуацию в пользу Украины, а немцы и французы этого не хотят, понимая, что это приведет к новому конфликту, заключил собеседник издания.

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