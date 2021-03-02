Он отметил, что сегодня США по понятным причинам выступают против бизнесмена Игоря Коломойского, в частности из-за судебных тяжб по делу о недвижимости в Кентукки и Техасе. Также, по словам эксперта, идет борьба против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — таким образом США пытаются противостоять России на украинском направлении.
«Но это точно нельзя назвать борьбой с украинским олигархатом. Другие олигархи, вроде [экс-президента Украины Петра] Порошенко, [Виктора] Пинчука, да и [Рината] Ахметова, в принципе нормально себя чувствуют», — заявил Корнилов.
Девятнадцатого февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
Вечером 25 февраля в помещениях компаний Ахметова прошли обыски в рамках громкого «дела Семинского». Также было сообщено об аресте 25% акций компании «Нафтогаздобыча», которые принадлежат экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому. Остальные акции принадлежат Ахметову.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.