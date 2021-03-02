США не борются с украинским олигархатом, а лишь с отдельными его представителями, которые перешли дорогу американским интересам. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Ренат Кузьмин: США могут отобрать у украинских олигархов всё их имущество © Facebook, Ренат Кузьмин Игоря Коломойского, в частности из-за судебных тяжб по делу о недвижимости в Кентукки и Техасе. Также, по словам эксперта, идет борьба против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — таким образом США пытаются противостоять России на украинском направлении.

«Но это точно нельзя назвать борьбой с украинским олигархатом. Другие олигархи, вроде [экс-президента Украины Петра] Порошенко, [Виктора] Пинчука, да и [Рината] Ахметова, в принципе нормально себя чувствуют», — заявил Корнилов.

Девятнадцатого февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

Вечером 25 февраля в помещениях компаний Ахметова прошли обыски в рамках громкого «дела Семинского». Также было сообщено об аресте 25% акций компании «Нафтогаздобыча», которые принадлежат экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому. Остальные акции принадлежат Ахметову.

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